الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت 7 من أصل 37 صاروخا أطلق من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن نظام القبة الحديدية اعترض 7 من أصل 37 صاروخا تم إطلاقها من لبنان في رشقتين متتاليتين على منطقة جبل ميرون.





وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الدفعة الأولى المكونة من 30 صاروخا، اعترض نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية قذيفة واحدة.

وأضاف أنه في الرشقة الثانية، تم إطلاق سبعة صواريخ، تم إسقاط 6 منها بنجاح، فيما لم تتم الإفادة عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن حزب الله، اليوم الأحد أنه "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة"، قصف عند الساعة 9:15 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت مراسلة RT أفادت أمس، بمقتل 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خربة سلم.

كذلك، أعلن "حزب الله" عن مقتل ثلاثة من عناصره أمس السبت، هم أب و2 من أبنائه، في الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

ولكن مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

المصدر: RT