"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، والتصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "محيط موقع الراهب، وموقع ‏المرج، وموقع خربة ماعر وموقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية، والتصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين".

وأوضح حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية". ‏

وأضاف: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‌‎ تصدى ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة".‌‏

وأكد في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 مربض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".‌‏

وذكر "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

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ولفت في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من عصر يوم ‏الاثنين 11-03-2024 ‌‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسيه جديدة في موقع ‏المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏ ‏

هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT