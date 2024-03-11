الجيش الإسرائيلي: تعرض مروحية لأضرار وإصابة 3 ضباط بجروح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، إن "مروحية تابعة للقوات الجوية من نوع "Owl" تعرضت لأضرار أثناء عملية نقل برية في القاعدة الجوية جنوب البلاد".

وأضاف: "أصيب ثلاثة ضباط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

מסוק ינשוף של חיל האוויר ניזוק במהלך הסעה על הקרקע בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ. שלושה קציני צה"ל נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2024

وفيما لم يورد الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، أكد أنه فتح تحقيقا حول الحادث.

المصدر:RT