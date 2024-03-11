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الجيش الإسرائيلي: تعرض مروحية لأضرار وإصابة 3 ضباط بجروح

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الجيش الإسرائيلي: تعرض مروحية لأضرار وإصابة 3 ضباط بجروح
وسائل إعلام
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، إن "مروحية تابعة للقوات الجوية من نوع "Owl" تعرضت لأضرار أثناء عملية نقل برية في القاعدة الجوية جنوب البلاد".

وأضاف: "أصيب ثلاثة ضباط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وفيما لم يورد الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، أكد أنه فتح تحقيقا حول الحادث.

المصدر:RT

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