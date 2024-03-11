"قوات الشهيد عمر القاسم" و"سرايا القدس" تستهدفان قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بالهاون (فيديو)

أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" و"سرايا القدس" مساء يوم الاثنين استهداف قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

ونشرت "قوات الشهيد عمر القاسم" و"سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق عملية الاستهداف.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 157 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

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ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 31000 شخصا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.

وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

ووفقا للوكالة "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية مساء الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

المصدر: RT