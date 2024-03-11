"حرب أهلكت الحرث والنسل".. قرقاش يؤكد أن الإمارات وضعت كل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة

أكد أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضعت كل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه على "إكس": "لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة وضعت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد كل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع".

وأضاف المستشار الدبلوماسي أنه وعلى مدى الأشهر الماضية لم تتردد الإمارات في تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة.

وأكد قرقاش أن الإمارات اختارت الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل.

لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة وضعت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، علي مدى الأشهر الماضية لم نتردد عن تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة



اخترنا الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 11, 2024

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 157 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

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ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 31000 شخص وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.

وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

ووفقا للوكالة "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية مساء الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

المصدر: RT + وكالات