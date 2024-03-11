الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية اغتيال واحد من أهم قادة "حماس" في غزة (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقطع فيديو لغارة جوية يذكر أنها ليست مؤكدة إن كانت ناجحة في عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي في حركة "حماس" مروان عيسى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الغارة الجوية وعملية الاغتيال التي استهدفت مروان عيسى ليست مؤكدة إن كانت قد نجحت"، موضحا أنه "من بين المستهدفين أيضا القيادي غازي أبو طماعة".

وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية يوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان مروان عيسى القيادي في حركة حماس قد قتل في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع، بينما رسميا "الصمت" هو السائد.

وقال موقع "واينت" إن "المؤسسة الأمنية لا تؤكد حاليا تصفية عيسى، والآن ينتظر تقييم أضرار الهجوم".

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وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات وسط غزة ليل السبت حيث كانت لديها معلومات استخباراتية عن موقع عيسى الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

هذا وحذرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة يوم الاثنين من إعلانات السلطات الإسرائيلية حول اغتيال شخصيات رفيعة المستوى في المقاومة، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الفلسطينية الرسمية.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ157، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT