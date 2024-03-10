لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /10.03.2024/ وأبرز تطوراتها

دخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان.

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يتبع..