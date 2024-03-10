غالانت من أمام شواطىء غزة: الممر البحري سيسّرع في سقوط حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأحد، إن الممر البحري المؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة، سيسرع في سقوط حركة حماس.

وأضاف غالانت من أمام شواطئ غزة: "سنتأكد من وصول المساعدات إلى من يحتاجها فقط".

وأبحر غالانت مع القوات البحرية إلى شواطئ غزة ليتفقد عن كثب الأعمال المخطط لها لفتح محور المساعدات الإنسانية البحرية.

שר הביטחון גלנט מול חופי עזה: "נתיב הסיוע הימי יקדם את מיטוט שלטון חמאס - נדאג שהסיוע יגיע למי שצריך בלבד"@Doron_Kadoshpic.twitter.com/Ze0PQzEpNR — גלצ (@GLZRadio) March 10, 2024

والسبت أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأن سفينة الجيش الأمريكي "الجنرال فرانك س. بيسون" (LSV-1) تشق طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط تمهيدا لبناء الرصيف المؤقت عند شاطئ غزة.

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ويأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" التابعة للواء النقل السابع الاستكشافي قيادة الاستدامة الاستكشافية الثالثة الفيلق الثامن عشر المحمول جوا، غادرت قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة في طريقها إلى المتوسط حاملة المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وكان بايدن أعلن بوقت سابق أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية