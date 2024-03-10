عشية رمضان.. نتنياهو يبحث مع مصلحة السجون تجهيز آلاف أماكن الاعتقال لأسرى جدد بشكل عاجل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد مناقشة أمنية مشتركة بين الوزارات حول مسألة نقص المساحة المخصصة للسجناء الأمنيين.

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ووجه رئيس الوزراء وزارات المالية والدفاع والأمن الوطني بتجهيز آلاف الأماكن للمعتقلين والأسرى الجدد بشكل عاجل.

وتم إصدار التوجيه بعد مناقشة قدم خلالها الجيش الإسرائيلي والشاباك تقييمهما بأنه خلال عام 2024 سيتم اعتقال آلاف الاسرى في غزة والضفة الغربية.

ومنذ اندلاع الحرب، تم اعتقال حوالي 4000 فلسطيني معظمهم في غزة، مما خلق حاجة ملحة للتحضير لاستقبال المزيد من المعتقلين والأسرى.

وخلال المناقشة، عرضت مصلحة السجون الإسرائيلية خططها لاستقبال أسرى على أساس إعداد أنظمة جديدة قصيرة ومتوسطة المدى.

ووافق رئيس الوزراء نتنياهو على الخطة وأمر بوضعها موضع التنفيذ على الفور.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية