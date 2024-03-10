نتنياهو: العمليات العسكرية في غزة لن تستغرق أكثر من شهرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" إن "العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد تنتهي خلال شهر أو شهرين".

وذكر نتنياهو: "لقد دمرنا ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية، ونحن قريبون من نهاية الجزء الأخير من القتال".

وأضاف: "لن يستغرق ذلك أكثر من شهرين.. ربما ستة أسابيع، أو ربما أربعة".

وأوضح نتنياهو أيضا أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان إلا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين". مشيرا إلى أنه "لم يتحقق حتى الآن انفراجا واضحا في المفاوضات".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن إسرائيل "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".

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هذا وطالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز البيت الأبيض بالتوقف عن إرسال مساعدات عسكرية غير مشروطة إلى إسرائيل، واصفا الحرب في غزة بأنها "أزمة غير مسبوقة".

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصرفاته فيما يتعلق بغزة، يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها، مما يحول العالم كله ضد تل أبيب.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ156، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.

المصدر: RT + صحيفة "بوليتيكو"