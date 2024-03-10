هنية: إسرائيل لا تقدم ضمانات واضحة لوقف الحرب ونحن تصرفنا بمرونة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن إسرائيل "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".

وأشار هنية، مساء الأحد، إلى أن الحركة وضعت منذ بداية المسار التفاوضي، 3 ضوابط من أجل التوصل لاتفاق، مؤكدا أن إسرائيل "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".

وذكر هنية أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد استرداد أسراه ثم استئناف حربه على قطاع غزة، مضيفا أن العدو لم يعط التزاما بالانسحاب الكامل لجيشه من غزة ويتحدث عوض ذلك عن إعادة انتشار وتموضع قواته في القطاع".

وقال إن "العدو يتحدث عن عودة النازحين في قطاع غزة بالتدريج دون توضيح معالمها ومحدداتها"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق يجب أن يشمل 3 مراحل متتالية وبضمانات دولية". وذكر هنية أن "من يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو"، مضيفا أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد استرداد أسراه ثم استئناف حربه على قطاع غزة".

وأشار إلى أن حركة حماس "تحلت بمسؤولية عالية وإيجابية ومرونة واسعتين في كل جلسات التفاوض مع الوسطاء"

وتابع: "أولويتنا هي حماية شعبنا ووقف العدوان والمجازر وعودة النازحين في قطاع غزة وفتح أفق سياسي لقضيتنا؛ وقد ثبتنا 5 مبادئ من أجل تحقيق الاتفاق الذي نسعى إليه تتمثل في وقف الحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع".

وقال هنية: "نريد قطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة وما يطلق عليه اليوم التالي.. ونريد ترجمة الصمود الأسطوري في قطاع غزة إلى إنجازات حقيقية للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الاحتلال لم يحقق أهداف العدوان على قطاع غزة رغم مرور 6 أشهر على الحرب".

وشدد على أنه "لا بديل عن إعادة فتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة".

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، قال هنية: "موقفنا داخليا واضح بشأن الشراكة والديمقراطية والانتخابات"، مضيفا: "نريد إعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات مجلس وطني فلسطيني".

وقال: "نريد الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني بمهمات محددة ولفترة مؤقتة، لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".

وأضاف هنية: "نريد التوافق على برنامج سياسي لشعبنا في هذه المرحلة".

وقال هنية: "قدمنا مقاربة سياسية تتمثل في إنهاء الاحتلال بالضفة وغزة وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة مع حق العودة".

وطالب أهل القدس والضفة بإسناد معركة طوفان الأقصى لحماية القدس والمسجد الأقصى، ومواجهة أي مؤامرات تستهدفه.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية