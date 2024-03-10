"كتائب المجاهدين" تستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية شرق جباليا بصواريخ قصيرة المدى (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء الأحد أنها استهدفت تجمعا وانتشارا لقوات إسرائيلية شرق جباليا شمال مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

وبثت "كتائب المجاهدين" مشاهد قالت إنها توثق عملية الاستهداف.

والسبت، ذكرت "كتائب المجاهدين" أنها استولت على طائرة من نوع "كواد كابتر" ذات الخصائص والمهام الاستخباراتية أثناء قيامها بمهام استخباراتية غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 590 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 31045 شخصا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء".

المصدر: RT