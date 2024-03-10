شولتس يدعو إلى هدنة خلال شهر رمضان في قطاع غزة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال شولتس: "من الأفضل التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان. ويجب أن يسمح وقف إطلاق النار هذا في النهاية بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد القتلى الإجمالي في القطاع بلغ 31045 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: غازيتا. رو