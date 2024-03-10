الصحة بغزة: مقتل 25 فلسطينيا بسوء التغذية وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 31045

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد القتلى الإجمالي في القطاع بلغ 31045 منذ 7 أكتوبر.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت وزارة الصحة في غزة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

ولفتت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة، 72% منهم من الأطفال والنساء".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT