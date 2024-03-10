الجيش الأمريكي: سفينة أمريكية في طريقها للبدء في بناء حوض غزة البحري

أفادت القيادة الأمريكية الوسطى السبت، بأن سفينة الجيش الأمريكي الجنرال فرانك س. بيسون (LSV-1) تشق طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، تمهيدا لبناء الرصيف المؤقت عند شاطئ غزة.

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يأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة لدعم اللوجستي "بيسون"، التابعة للواء النقل السابع الاستكشافي، قيادة الاستدامة الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جوا، غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في طريقها إلى المتوسط، حاملة االمعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

@CENTCOMArabic

@CENTCOMArabic

@CENTCOMArabic

وكان بايدن أعلن بوقت سابق أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

المصدر: RT