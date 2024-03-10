"المطبخ الإنساني".. مصر تبدأ بإرسال الخبز إلى غزة

أعلن رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، خالد زايد، أن الهلال الأحمر المصري بدأ اليوم الأحد بإرسال الخبز إلى غزة، في إطار دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني داخل القطاع.

وكشف زايد، في تصريح لصحيفة "القاهرة 24" أن جمعية الهلال الأحمر المصري "انتهت من تجهيزات خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" في مدينة الشيخ زايد لإرساله إلى قطاع غزة".

وقال إن "الهلال الأحمر المصري بدأ بالفعل في إرسال الخبز إلى غزة بداية من اليوم الأحد، وأن خط إنتاج الخبز سينتج يوميا أكثر من 25 ألف رغيف خبز".

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إن "خط إنتاج خبز يوميا إلى القطاع، يشكل خطوة إنسانية، تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا كمرحلة أولى، ليدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بغزة".

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، حجم المساعدات الإغاثية التي استقبلها الهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة حتى 28 فبراير الماضي، والتي "وصلت إلى ما يقرب 167 ألف طن قدمت من 42 دولة و30 منظمة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، تنوعت ما بين المواد الغذائية والصحية والإعاشة".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان.

المصدر: "القاهرة 24"