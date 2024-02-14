هبوط حوالي 600 طائرة مساعدات الإنسانية لغزة في مصر منذ بدء التصعيد

أعلن الهلال الأحمر المصري أن حوالي 600 طائرة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة هبطت في مطار مدينة العريش في سيناء منذ بدء التصعيد في القطاع.

وذكر بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش، أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 580 طائرة، بينها 470 طائرة مساعدات و110 طائرات نقلت وفود.

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وتم تفريغ شحنات الطائرات، ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عبر بوابة معبر رفح البري.

وقال مدير وكالة "الأونروا، فيليب لازاريني، في وقت سابق إن إسرائيل فرضت قيودا مالية على الوكالة وهو ما منع إيصال الغذاء لنحو 1.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وزادت القيود من عمق الأزمة بين إسرائيل والأونروا، التي تهددت عملياتها بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض العاملين فيها في هجوم 7 أكتوبر. وأدت الاتهامات لتعليق غالبية الدول المانحة تمويلها للوكالة.

المصدر: وكالات