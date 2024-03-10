إسرائيل تعلن تفكيك خلية في الشمال خططت لتنفيذ هجمات

أعلنت السلطات الإسرائيلية في بيان لها اليوم الأحد عن تقديم لائحة اتهام ضد مجموعة من المواطنين العرب في شمال البلاد، خططوا لتنفيذ "هجمات إرهابية".

وحسب البيان، فقد أجرى جهاز الأمن العام "الشاباك" والوحدة المركزية لواء الشرطة في الشمال، تحقيقا مشتركا خلال الأشهر القليلة الماضية تم خلاله إلقاء القبض على عدد من المواطنين ومعظمهم من مدينة سخنين، يشتبه بعضويتهم في "تنظيم إرهابي" خططوا لتنفيذ "عمليات تفجير".

ووفق المعلومات التي كشف عنها التحقيق، فقد جند أعضاء الخلية عددا من المواطنين من سخنين، بهدف "تعزيز النشاط الإرهابي داخل إسرائيل"، واشتملت الاستعدادات على شراء أسلحة مصدرها الضفة الغربية.

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وذكر البيان أنه تم القبض على مشتبه به بتجارة الأسلحة غير المشروعة من سكان الضفة الغربية.

كما تبين أن أحد المشتبه بهم كان على اتصال بأعضاء في حركة "حماس" بقطاع غزة، زودوه بتعليمات لتحضير المتفجرات فضلا عن توجيهه إلى تجنيد مزيد من الكوادر.

وكشف التحقيق عن معلومات مفادها أن بعض المعتقلين شاركوا في إلقاء زجاجات حارقة على كيبوتس أشبال القريب من سخنين خلال أحداث عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021.

ومع انتهاء التحقيق، من المقرر أن تقدم النيابة العامة لمنطقة حيفا لائحة اتهام ضد 13 مشتبها بهم وتطلب اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات.

المصدر: i24News