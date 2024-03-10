"لم تحد المجاعة وزادت الضحايا".. الدفاع المدني بغزة يدعو لإدخال المساعدات عبر المنافذ بطريقة آمنة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن إسقاط المساعدات جويا فوق القطاع لم يحد من مجاعة السكان، بل زاد عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش.

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ولفت المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إلى أن "أسلوب استخدام إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".

وأضاف أن "استمرار العمل بهذا الاسلوب في تقديم الاغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والاصابات في صفوف المواطنين".

وأكد المتحدث "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة"، كما شدد على "ضرورة العمل على إدخال هذه المساعدات عبر منافذ القطاع وإيصالها بطريقة آمنه لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا".

وأفيد بوقت سابق عن سقوط ضحايا، بين قتيل وجريح، إثر إسقاط مساعدات عبر الجو على قطاع غزة، في حادثتين منفصلتين هذا الأسبوع.

المصدر: RT