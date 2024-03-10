إيطاليا.. فنانو وعمال مسرح لا سكالا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة قبل انطلاق عروض الباليه (فيديو)

بدأ الراقص روبرتو بول والمدير العام لمسرح لا سكالا في ميلانو الإيطالية دومينيك ماير وفنانون آخرون في الفرقة عرضهم عقب رفع الستار بعرض لافتة كتب عليها: "أوقفوا إطلاق النار" في غزة.

وقوبلت المشاعر المناهضة للحرب في غزة بتصفيق حاد استمر لدقيقتين على الأقل مساء السبت قبل عرض أوبرا "مدينة".

وكانت ألبانو وملحن أوبرا "مدينة" فابيو فاتشي وقائد الأوركسترا ميشيل جامبا من بين العشرات من فناني وطاقم لا سكالا الذين وقفوا تحت اللافتة.

وهذا أول رد فعل لمسرح ميلانو الشهير على الحرب في غزة.

المصدر: أسوشيتد برس