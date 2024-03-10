"واينت" يتحدث عن التحديات التي ستواجه "ميناء بايدن" وعن دور الإمارات بالممر البحري عبر دحلان

تحت عنوان "التحديات المتوقعة لبناء الرصيف البحري في غزة"، قال موقع "واينت"، إن خطة البناء تواجه تحديات لوجستية وأمنية، مشيرا إلى دور محمد دحلان في إنشاء الممر البحري إلى غزة.

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وقال الموقع العبري، إن "مبادرة الممر البحري لنقل المساعدات إلى غزة يتزعمها محمد دحلان، رجل فتح الذي تم نفيه إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن كشف أبو مازن عن تخطيطه لخلافته".

ونقل عن مصادر قولها إن "إسرائيل سمحت للإمارات بالبدء على الفور في نقل المساعدات الإنسانية عبر قبرص".

ولفت "واينت" إلى أن "دحلان يعمل مستشارا خاصا للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وكان قد نسق (دحلان) كافة التحركات مع حماس، في لقاء عقد في قطر قبل نحو شهر، وقد طلبت دولة الإمارات تعاون الولايات المتحدة و5 دول أوروبية أخرى".

وأضاف الموقع العبري، أن "الإمارات في الواقع، تقوم في هذه العملية بإخراج قطر كعامل يساعد سكان غزة".

وعن التحديات التي تواجه بناء الرصيف البحري الأمريكي، نقل "واينت" عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يشير إلى أن التكلفة الكاملة للبناء قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات وتستغرق ستة أشهر.

إضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد في غزة ميناء عامل، ومياهها الساحلية ضحلة للغاية بالنسبة لغالبية السفن، وخاصة السفن الضخمة، التي ستكون ضرورية لنقل البضائع التي يحتاج إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين. وبالتالي لا يزال من غير الواضح كيف أو أين ستقوم السفن بتفريغ حمولتها، أو كيف سيتم توزيعها وسط القصف المستمر للقطاع.

كذلك، فإن قضية أمن الموانئ هي أيضا مثيرة للجدل. فردا على أسئلة الصحافيين الثلاثاء، قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن إسرائيل هي التي ستقوم بتأمين الرصيف، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وقد اقترح مسؤولون في الأمم المتحدة أن تتدخل الشرطة المحلية، التي تسيطر عليها حماس، من أجل الأمن، لكن من المرجح أن يكون تدخلها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

وطالبت بعض الأطراف المعارضة للخطة، إسرائيل بفتح ميناء أسدود أمام نقل المساعدات إلى غزة، حيث يمتلك الميناء المذكور بالفعل معدات يمكنها مسح ومعالجة الشحنات.

وفي السياق، انتقد دبلوماسيون ومسؤولون الخطة، وقالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "توصيل المساعدات بالشاحنات لا يزال الطريقة الأكثر فعالية، على الرغم من الكارثة التي وقعت في شارع الرشيد الأسبوع الماضي".

وكان البنتاغون قال أمس إن بناء المنصة سيكتمل خلال أسابيع قليلة، وأكد أن الجنود الأمريكيين الذين سيبلغ عددهم ألفا، لن يتمركزوا على أراضي قطاع غزة، وسيعملون بهدف توفير مليوني وجبة يوميا للفلسطينيين في قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تنسيق إنشاء الميناء، بحيث يمكن إدخال المعدات إلى غزة "مع فحص أمني كامل". وأضاف أنه سيتم توزيع حزم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية.

وكان بايدن أعلن بوقت سابق أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

المصدر: واينت+ نيويورك تايمز