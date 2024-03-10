"قوات الفجر" في لبنان تعلن مقتل 3 مقاتلين لها في غارة إسرائيلية

أعلنت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، مقتل 3 مقاتلين لها جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أطراف بلدة الهبارية بالقطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأوضح مراسل RT أن "مقتل العناصر الثلاثة وقع في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة من نوع كرفان في أطراف بلدة الهبارية".

وقالت "قوات الفجر" في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، وعلى طريق تحرير الأرض والقدس وفلسطين، وعلى درب الجهاد والمقاومة، تزف الجماعة الإسلامية في لبنان - قوات الفجر، ثلة من قادتها، الشهيد القائد محمد رياض محي الدين - من مدينة بيروت، الشهيد القائد الدكتور حسين هلال درويش - من بلدة شحيم (إقليم الخروب)، الشهيد القائد محمد جمال إبراهيم - من بلدة الهبارية (العرقوب)، والذين ارتقوا خلال تأديتهم واجبهم الجهادي في جنوب لبنان - العرقوب في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني يوم الأحد".

وهذا وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن نظام القبة الحديدية اعترض 7 من أصل 37 صاروخا تم إطلاقها من لبنان في رشقتين متتاليتين على منطقة جبل ميرون.

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كما عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه آلية "نميرا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT