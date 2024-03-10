"أحيلكم إلى الموساد".. أدرعي: تلقيت رسائل من لبنانيين بعضهم نشطاء في حزب الله

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "تلقى رسائل من لبنانيين بينهم نشطاء بحزب الله، يطالبون بالتواصل مع جهات إسرائيلية خوفا على لبنان، وقد أحالهم إلى الموساد".

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وقال في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، "تلقيت مؤخرا، العديد من الرسائل من مواطنين لبنانيين، بمن فيهم حتى من عرف أنفسهم نشطاء في حزب الله، عبروا عن خوفهم من أن يأخذ حزب الله لبنان إلى مصير مشابه لغزة سالكا درب دواعش حماس، مطالبين بالتواصل مع جهات إسرائيلية".

وأضاف أدرعي :"للأسف لست الجهة المخولة لهذه التوجهات ولا أستطيع بالتالي أن أقدم لكم حلولا مباشرة، لكن يمكنني أن أوجههكم إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالموساد (@‏Themossadofficial)، مع التنبه إلى وجود علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر مصداقية الصفحة، فيها قد تجدون السبيل الأنسب لتحسين وضعكم".

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منشوره بالقول إنه يتفهم رغبة اللبنانيين في وضع أفضل لبلدهم، متمنيا لهم مستقبلا وحياة أفضل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت منذ يومين عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

ولكن مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT