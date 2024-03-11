إسرائيل تطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأمم المتحدة إلى تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية وفرض العقوبات على قياداتها.

وقال كاتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "أقف هنا كوزير خارجية دولة إسرائيل مع العائلات التي تم اختطاف أقربائهم في غزة وهم في خطر كبير. وأتحدث هنا نيابة عن النساء والبنات اللواتي تعرضن للاغتصاب أو القتل أو التشويه على أيدي إرهابيي وقتلة حماس".

وأشار الوزير إلى أن الأمم المتحدة "كانت تلتزم الصمت لفترة طويلة بشأن أعمال حماس"، مضيفا أنها عقدت أكثر من 40 جلسة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم تدن جرائم "حماس".

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وتابع قائلا إن "جرائم "حماس" أكثر خطورة من العمليات الإرهابية المرتكبة من قبل "القاعدة" و"داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تم فرض العقوبات الدولية عليها".

وأضاف: "حماس" يجب أن تصنف منظمة إرهابية وتتعرض لأشد العقوبات".

وطالب كاتس أيضا بممارسة أقصى قدر من الضغط على "حماس" من أجل تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لأكثر من 150 يوما، دون أي شروط.

المصدر: نوفوستي