غوتيريش يعرب عن صدمته من استمرار الحرب في غزة خلال رمضان

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته لاستمرار الحرب في غزة خلال رمضان داعيا إلى إسكات الأسلحة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس بمناسبة شهر الصوم لدى المسلمين.

وقال غوتيريش للصحافيين "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن، لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".

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وأضاف "أنا مصدوم وغاضب من استمرار الصراع في غزة خلال هذا الشهر الفضيل".

وتابع "أسر تبحث عن الحماية من القصف الإسرائيلي تكافح من أجل البقاء بينما يتفشى الجوع وسوء التغذية، هذا مفجع وغير مقبول على الإطلاق".

وأردف قائلا "ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري".

وقال غوتيريش إن "عيون العالم تراقبنا.. التاريخ يراقبنا.. لا يمكننا أن نغض الطرف".

وأعرب الأمين العام عن قلقه من احتمال شن إسرائيل هجوما بريا على رفح "يسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 157 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

المصدر: أ ف ب