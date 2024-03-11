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23 كتيبة اسرائيلية تستنفر في رمضان

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23 كتيبة اسرائيلية تستنفر في رمضان
وكالة وفا
إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة في الضفة الغربية
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بدأت مع حلول شهر رمضان، الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة في أنحاء الضفة الغربية حيث تم نشر 23 كتيبة بما فيها بالقدس بالمحتلة، وإعاقة دخول مصلين إلى الأقصى لأداء التراويح.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعاقت، مساء الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه".

وأضافت: "فرضت قيودا على دخول الشبان للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40".

وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ 5 أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من أداء الصلاة خلال شهر رمضان.

المصدر: وفا

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