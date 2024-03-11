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هل يدخل الجيش الإسرائيلي رفح مطلع رمضان؟.. "سي إن إن" تعرض توقعات إدارة بايدن

أخبار العالم العربي

هل يدخل الجيش الإسرائيلي رفح مطلع رمضان؟..
AP
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لا تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة إلى رفح في أي وقت قريب، حسبما نقلت شبكة عن مسؤوليْن أمريكيين رفيعي المستوى مساء الأحد.

يأتي ذلك مع حلول شهر رمضان وبعد تصريحات بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، الذي حذر خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بحلول رمضان، سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة التالية من القتال ضد "حماس" والتي ستشمل عملية كبيرة في رفح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتزم إرسال الجيش إلى رفح بغض النظر عن الاتفاق، وقال في تصريحات صحفية أمس الأحد: "سنذهب إلى هناك. لن نغادر (غزة).. كما تعلمون، لدي خط أحمر.. هو ألا يتكرر يوم 7 أكتوبر مرة أخرى".

وكان نتنياهو يشير إلى التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة MSNBC السبت والتي قال فيها إن العملية في رفح "خط أحمر" وإنه "لا يمكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرون".

وذكر نتنياهو في تصريحات صحفية الأحد أن العملية لن تستمر أكثر من شهرين، دون أن يقدم تفاصيل حول الجدول الزمني.

المصدر: CNN

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