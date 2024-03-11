الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية في شمال غزة لم تجد ما تفطر عليه في أول يوم من رمضان

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء يوم الاثنين، أن الطواقم الطبية يتعرضون للمجاعة التي تضرب شمال غزة، مؤكدة أن الكثير منهم لم يجدوا ما يفطرون عليه في أول يوم من شهر رمضان.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: "أكثر من 2000 كادر صحي لم يجدوا ما يفطرون عليه في أول أيام شهر رمضان".

وطالبت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير الطعام لمستشفيات شمال غزة على وجه السرعة.

واستقبل سكان قطاع غزة، شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي والمجاعة، بينما يعتبره الكثير منهم بأنه أصعب رمضان على الإطلاق، نظرا لعدم توفر الكهرباء والماء والغذاء.

هذا وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، موضحا أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة.

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وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، مقتل 67 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر تجاوز 31 ألفا.

كما أشارت إلى "ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا".

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ158، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT