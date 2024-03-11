بزعم تخطيطهم لهجمات.. الشرطة الإيطالية تعتقل 3 فلسطينيين شكلوا خلية مرتبطة بكتائب "شهداء الأقصى"

قالت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين إنها اعتقلت ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات.

وبحسب تقرير صحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن الثلاثة هم من سكان مدينة لاكويلا وسط البلاد، وحصلوا على تأشيرات إقامة لأسباب إنسانية.

وتم القبض عليهم في عملية مشتركة قامت بها الشرطة المحلية ووكالة مكافحة الإرهاب الإيطالية.

وذكر بيان للشرطة الإيطالية الاثنين أنها ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين يقيمون في وسط إيطاليا، قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في دولة لم تحددها.

وأضافت أن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما، شكلوا خلية مرتبطة بكتائب "شهداء الأقصى".

ووجهت الشرطة اتهامات إلى الفلسطينيين الثلاثة بـ"التآمر الجنائي لأغراض إرهابية أو تقويض النظام الديمقراطي"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وأضافت الشرطة أن "المشتبه بهم شاركوا في الترويج والدعاية وخططوا لشن هجمات، بما في ذلك هجمات انتحارية، على أهداف مدنية وعسكرية على أراض أجنبية"، وفق زعمها.

وتابع البيان أن أحد الرجال الثلاثة مطلوب من السلطات الإسرائيلية حيث تدرس محكمة إيطالية طلبا لتسليمه.

A L'Aquila i poliziotti di #Digos e #Dcpp hanno arrestato 3 persone per associazione con finalità terrorismo. Gli arrestati facevano proselitismo e propaganda, pianificando attentati contro obiettivi civili e militarihttps://t.co/Zohym2SYjR#11marzo#essercisempre — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 11, 2024

وفي بيان منفصل أشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي باعتقال "ثلاثة إرهابيين خطرين"، وقال إن "إيطاليا في حالة تأهب قصوى دائما ضد التطرف".

Grazie all'operazione della @poliziadistato, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia, sono stati assicurati alla giustizia tre cittadini palestinesi, membri di una cellula militare legata alle "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa", che pianificavano attentati a danno di obiettivi… pic.twitter.com/HtGOYJiuU9 — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) March 11, 2024

المصدر: "لا ريبوبليكا" + منصة "X"