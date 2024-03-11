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بزعم تخطيطهم لهجمات.. الشرطة الإيطالية تعتقل 3 فلسطينيين شكلوا خلية مرتبطة بكتائب "شهداء الأقصى"

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بزعم تخطيطهم لهجمات.. الشرطة الإيطالية تعتقل 3 فلسطينيين شكلوا خلية مرتبطة بكتائب
RT / poliziadistato
الشرطة الإيطالية
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قالت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين إنها اعتقلت ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات. 

وبحسب تقرير صحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن الثلاثة هم من سكان مدينة لاكويلا وسط البلاد، وحصلوا على تأشيرات إقامة لأسباب إنسانية. 

وتم القبض عليهم في عملية مشتركة قامت بها الشرطة المحلية ووكالة مكافحة الإرهاب الإيطالية.

وذكر بيان للشرطة الإيطالية الاثنين أنها ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين يقيمون في وسط إيطاليا، قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في دولة لم تحددها.

وأضافت أن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما، شكلوا خلية مرتبطة بكتائب "شهداء الأقصى".

ووجهت الشرطة اتهامات إلى الفلسطينيين الثلاثة بـ"التآمر الجنائي لأغراض إرهابية أو تقويض النظام الديمقراطي"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وأضافت الشرطة أن "المشتبه بهم شاركوا في الترويج والدعاية وخططوا لشن هجمات، بما في ذلك هجمات انتحارية، على أهداف مدنية وعسكرية على أراض أجنبية"، وفق زعمها.

وتابع البيان أن أحد الرجال الثلاثة مطلوب من السلطات الإسرائيلية حيث تدرس محكمة إيطالية طلبا لتسليمه.

وفي بيان منفصل أشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي باعتقال "ثلاثة إرهابيين خطرين"، وقال إن "إيطاليا في حالة تأهب قصوى دائما ضد التطرف".

المصدر: "لا ريبوبليكا" + منصة "X"

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