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نائب أمين عام "حزب الله": المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل

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نائب أمين عام
AFP
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أكد نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، يوم الاثنين، أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

وقال نعيم قاسم: "مستعدون للرد والمقاومة لو حصل أي توسع في العدوان، كما أن جهوزية المقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقف العدوان".

وأوضح قاسم أن "حزب الله غير معني بالتعامل مع تصريحات مسؤولي العدو ما إذا كانت من باب التهويل أو الجدية".

وأكد أن"المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل وإرباكها ولن يؤثر فيها التهويل".

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هذا وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم بأن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، فيما أعلن "حزب الله" في بيان له أنه أطلق أربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

وتتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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