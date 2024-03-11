غزة: القوات الإسرائيلية ترتكب 7 مجازر وعدد الضحايا الإجمالي يتجاوز 31 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مقتل 67 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر تجاوز 31 ألفا.

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وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72% منهم من الأطفال والنساء".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا".

وقالت الوزارة، إنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

المصدر: RT