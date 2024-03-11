العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل للتهدئة في غزة، وبما يمكن من إدخال المزيد من المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

وأعرب الملك خلال اتصال هاتفي مع السيسي عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن مصر والأردن يقومان بعمليات إنزال جوي مشتركة للمساعدات لسكان قطاع غزة الذي يعاني بشدة جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه.

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 157 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 31000 شخص وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

ووفقا للوكالة "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

هذا، وقامت القوات الإسرائيلية مساء الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

المصدر: RT + وكالة "بترا"