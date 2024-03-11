تبون يبحث مع ماكرون هاتفيا الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي، وتطرقا لما يحصل في غزة.

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وتطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة، التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الزراعة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.

وأعرب تبون خلال المكالمة عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة.

واتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها تبون إلى فرنسا والتي ستكون نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يُحدد تاريخها الرسمي بدقة لاحقا.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مقتل 67 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر تجاوز 31 ألفا.

المصدر: RT