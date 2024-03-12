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إصابة 3 ضباط إسرائيليين بعد اصطدام مروحية كانوا على متنها بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية

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إصابة 3 ضباط إسرائيليين بعد اصطدام مروحية كانوا على متنها بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية
RT
إصابة 3 ضباط إسرائيليين بعد اصطدام مروحية بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية
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قالت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين إن 3 ضباط إسرائيليين أصيبوا بعد اصطدام مروحية من طراز "بلاك هوك" (UH-60 Black Hawk) بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "مروحية للقوات الجوية من طراز بلاك هوك UH-60 تعرضت لأضرار أثناء عملية نقل برية في القاعدة الجوية جنوب إسرائيل".

وأصيب 3 ضباط إسرائيليين بجروح طفيفة ولم يورد الجيش مزيدا من التفاصيل.

وفي المقابل أكد الجيش فتح تحقيق في الحادث حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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