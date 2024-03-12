إصابة 3 ضباط إسرائيليين بعد اصطدام مروحية كانوا على متنها بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية

قالت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين إن 3 ضباط إسرائيليين أصيبوا بعد اصطدام مروحية من طراز "بلاك هوك" (UH-60 Black Hawk) بعمود خلال إقلاعها في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "مروحية للقوات الجوية من طراز بلاك هوك UH-60 تعرضت لأضرار أثناء عملية نقل برية في القاعدة الجوية جنوب إسرائيل".

وأصيب 3 ضباط إسرائيليين بجروح طفيفة ولم يورد الجيش مزيدا من التفاصيل.

وفي المقابل أكد الجيش فتح تحقيق في الحادث حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

Live update: IDF says 3 officers lightly hurt in helicopter ground collision https://t.co/DE8rik2OA8 — ToI ALERTS (@TOIAlerts) March 11, 2024

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"