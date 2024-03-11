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غالانت يوجه رسالة بمناسبة رمضان لأعداء إسرائيل: "لا تخطئوا"

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غالانت يوجه رسالة بمناسبة رمضان لأعداء إسرائيل:
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في رسالة بمناسبة شهر رمضان، أعداء إسرائيل من أن البلاد مستعدة لأي تهديد.

وقال غالانت في بيان: "شهر رمضان شهر مهم أنزل فيه القرآن، وفيه فرصة لتحسين علاقات الجوار وتعزيز الروابط الأسرية"، مشيرا إلى "أننا نعلم أن شهر رمضان قد يكون شهر الجهاد، لذلك نقول لكل من يفكر في اختبارنا نحن جاهزون، لا ترتكبوا الأخطاء".

وأضاف: "إسرائيل تحترم حرية العبادة في (المسجد) الأقصى وجميع الأماكن المقدسة".

وفي وقت سابق، قالت قناة "12" إن القدس والضفة الغربية تشهدان استنفارا كثيفا أول رمضان مع انتشار غير مسبوق للشرطة الإسرائيلية.

هذا، وبعث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر فيها من المخاطر الأمنية بسبب الدخول غير المقيد لعرب إسرائيل للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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