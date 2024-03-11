رمضان .. دول تصوم الاثنين وأخرى تنتظر الثلاثاء

أعلنت دول عربية وإسلامية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، لعام 1445 هجري، فيما لم تثبت رؤية الهلال في دول أخرى.

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وسيكون الاثنين أول أيام رمضان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان وفلسطين والوقف السني في العراق.

في حين أعلنت سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أن الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء، بسبب تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

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يبدأ شهر رمضان برؤية الهلال الجديد، لكن التاريخ الدقيق غالبا ما يعتمد على إعلان رجال الدين في دولة معينة أنهم رأوا الهلال أو القمر الجديد الذي يمثل بداية الشهر الكريم.

المصد: RT