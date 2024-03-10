أول دولة تعلن عن موعد أول أيام الصيام

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وقال مجلس الإفتاء الإسترالي في بيان إن يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 مارس هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح. وقد نشر المجلس البيان بكافة تفاصيله على موقعه الرسمي.

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The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1445H - 2024



The Holy Month of Ramadan for this year 𝟏𝟒𝟒𝟓𝐇- 𝟐𝟎𝟐𝟒 will commence on 𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲, 𝟏𝟐𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒



RAMADAN MUBARAK



🌐 https://t.co/uKD4z9FMSFpic.twitter.com/f1xJ662Csj — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 6, 2024

بيان بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م



يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م



رمضان مبارك وطاعة مقبولة و كل عام وأنتم بخير



🌐 تحميل البيان: https://t.co/sncLwP2ztUبيان-بداية-شهر-رمضان-لعام-1445 pic.twitter.com/NOqdF5Mdzs — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 6, 2024

ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: "يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في اأستراليا".

مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

المصدر: موقع "مجلس الإفتاء الأسترالي"+ مركز "الفلك الدولي" على منصة "إكس"