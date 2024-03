أول دولة تعلن عن موعد أول أيام الصيام

📣 COMMUNITY ANNOUCEMENT

The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1445H - 2024



The Holy Month of Ramadan for this year 𝟏𝟒𝟒𝟓𝐇- 𝟐𝟎𝟐𝟒 will commence on 𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲, 𝟏𝟐𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒



RAMADAN MUBARAK



