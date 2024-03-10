مصر.. "الإفتاء" تستطلع رؤية هلال رمضان وتعلن موعد أول أيام الصيام

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك" عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان.

وقالت "الإفتاء": "انتظرونا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التلفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2024 المبارك وموعد بدايته في مصر".

من جهته كشف، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي عن موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيا في البلاد.

وبحسب ما جاء عن معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيا "يولد يوم الاثنين 11 مارس 2024، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يوما، ووفقا لذلك يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، الأسبوع الماضي، أن "هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024 في مصر".

المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية+المصري اليوم