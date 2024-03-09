بوغدانوف يبحث مع النايض التسوية في ليبيا  

أفادت الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، التقى في دبي مع رئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف النايض.

وخلال اللقاء بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة للوضع في ليبيا.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "خلال اللقاء جرى تبادل مفصل وشامل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع المستجد في ليبيا، بما في ذلك قضايا الإعداد وإجراء الانتخابات العامة. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية على أساس توافق وطني للقوى السياسية وفقا لتطلعات شعب هذا البلد وبما يخدم ضمان وحدته وسلامة أراضيه وسيادة الدولة الليبية".

في بداية يونيو 2023، في مدينة بوزنيقة اتفقت اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، التي ضمت أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، على أساس انتخابات الجمعية الوطنية الليبية، والتي ينبغي أن تتكون من مجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك لانتخاب رئيس الدولة. وتقرر إجراء الانتخابات خلال 240 يوما من صدور الإطار التشريعي.

المصدر: تاس