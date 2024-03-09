السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تعرب عن أملها في أن تلتزم كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن، بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل".

وجددت وزارة الخارجية السعودية دعوتها إلى كافة الأطراف بالالتزام بمخرجات محادثات جدة، الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن قراراً بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/jdzVhiiaM1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 9, 2024

وكان مجلس الأمن الدولي صادق الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

ويدعو النص الذي وافقت عليه 14 دولة طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة".

ووفق الأمم المتحدة، فقد أدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

المصدر: RT+ وكالات