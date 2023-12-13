"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بطائرات مسيّرة(فيديو)

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد لاستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية، بواسطة طائرات مسيرة، أول أمس الاثنين.

ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية في العراق لقاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الاسد" بتاريخ 11 ديسمبر 2023".

ويوم الاثنين، أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانين منفصلين جاء فيهما:

- "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة رشقة صاروخية كبيرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

- "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الاسد " غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أوعز إلى كافة القيادات الأمنية والجهات المسؤولة بملاحقة مرتكبي الاعتداء بإطلاق القذائف باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق، بإطلاق السِّفَارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية إنه في "حوالي الساعة 4:15 من صباح يوم الجمعة تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، في وقت سابق، استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

وأشارت في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

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كما أكد قائد كتائب "سيد الشهداء" العراقية أبو آلاء الولائي، رفض التحدث عن "ايقاف العمليات أو تخفيفها ما دامت جرائم إسرائيل مستمرة في غزة والاحتلال الأمريكي قائما في العراق".

المصدر: RT