موثق بعلامة حكومية.. رغد صدام حسين تحذر من حساب ينتحل اسمها

حذرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة "X" (تويتر سابقا)، من حساب على "X" موثق بعلامة حكومية ينتحل اسمها.

وقالت رغد صدام حسين: "هذا الحساب الموثق باللون الرمادي وهمي ولا علاقة لنا به".

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الراحل "لسنا مسؤولين عما ينشره.. لذا اقتضى التنويه".

💢💢 هذه الحساب الموثق باللون الرمادي "وهمي" ولا علاقة لنا به ولسنا مسؤولين عما ينشره، لذا اقتضى التنويه 💢💢 pic.twitter.com/KFvxJ37mLl — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 5, 2023

والحساب الذي يحمل اسم رغد صدام حسين موثق بالعلامة الرمادية التي توثق الحسابات الحكومية وليس الحسابات الشخصية التي يتم توثيقها باللون الأزرق.

جدير بالذكر أن الحساب الذي حذرت منه رغد تم إنشاؤه في شهر نوفمبر 2022.

من المهم الإشارة إلى أن عدد متابعي رغد يتجاوز 500 ألف شخص على منصة "X"، فيما يتابع الحساب الذي انتحل شخصها 213 متابعا فقط.

المصدر: RT