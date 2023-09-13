رئيس البرلمان التونسي: سنعيد النظر في علاقة البرلمان بالإعلام خدمة للوطن

قال رئيس مجلس النواب في تونس، إبراهيم بودربالة، إنهم سيعيدون النظر في علاقة البرلمان بالإعلام وذلك خدمة للوطن.

وأفاد إبراهيم بودربالة بأن حرية الإعلام أهم مكسب بعد 14 يناير.

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وأضاف: "سنعمل على الحفاظ عليه وفق المصلحة الوطنية، وسنعيد النظر في علاقة البرلمان بالإعلام وذلك بالتحاور مع الصحفيين ومع المؤسسات الإعلامية خدمة لمصلحة البلاد".

وجاءت تصريحات رئيس مجلس نواب خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء بمقر البرلمان وذلك عقب انتهاء أشغال ندوة الرؤساء.

وللإشارة، فإن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، كان قد تعهّد في أكثر من مناسبة بعد توليه الرئاسة، بدعمه حرية الإعلام وحقه في مواكبة أشغال البرلمان وحرصه على احترام النظام الداخلي.

وشدد بودربالة سابقا على أن حرية الإعلام أهم مكسب بعد الثورة وأن المجلس سيعمل على تعزيز هذه الحرية وعلى أن يكون الإعلام مفيدا.

المصدر: "موزاييك"