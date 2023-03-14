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رئيس البرلمان التونسي: سنعمل على توطيد العلاقة مع الإعلاميين

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رئيس البرلمان التونسي: سنعمل على توطيد العلاقة مع الإعلاميين
Globallookpress
البرلمان التونسي الجديد
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قال رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، إبراهيم بودربالة، إن حرية الإعلام أهم مكسب بعد الثورة وأن المجلس سيعمل على تعزيز هذه الحرية وعلى أن يكون الإعلام مفيدا.

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وأضاف بودربالة: "لا نريد صورة مسيئة تساهم في ترذيل الحياة البرلمانية والسياسية"، مؤكدا في السياق أن للإعلام مسؤولية كبرى في الدفاع عن المصلحة العليا للوطن.

وبخصوص منع الصحفيين والاقتصار على بعض مؤسسات الإعلام العمومي، أكد أن ذلك يعود إلى الحاجة إلى نوع من الهدوء والطمأنينة خلال جلسة الافتتاح، بالنظر إلى أن أغلب النواب لا يعرفون بعضهم البعض.

وأردف رئيس البرلمان قائلا: "سنحاول في المستقبل توطيد العلاقة مع الإعلاميين، دون استثناء".

وصرح بأن المجلس الجديد سيكون في مستوى طموحات الشعب التونسي وسيعمل على تهدئة الأوضاع والقضاء على ثقافة اليأس التي استشرت في البلاد وتعويضها بثقافة الأمل في المستقبل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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