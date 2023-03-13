من هو إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان الجديد في تونس؟

انتُخب العميد السابق للمحامين في تونس، إبراهيم بودربالة، رئيسا لمجلس نواب الشعب الجديد في أولى جلساته.

ولد إبراهيم بودربالة بنهج سيدي منصور بحي باب الفلّ بالعاصمة في 7 أغسطس 1952.

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ودرس الحقوق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس وتحصل على الإجازة في يونيو 1976.

وفي السنة نفسها نال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ورُسِّم بجدول المحامين المتربّصين في 6 مايو 1977 وأدى اليمين القانونية بعد ستة أيام من ذلك.

وتولى يوم 6 يوليو 2019 رئاسة الهيئة الوطنية للمحامين لمدّة ثلاث سنوات (2019 - 2022) وهو واحد من أبرز وجوه قطاع المحاماة في تونس منذ أن اختار هذه المهنة في سنة 1977، حيث يملك تجربة مهنية واسعة في هياكل المحاماة التمثيلية.

جدير بالذكر أن بودربالة ترافع طوعا في قضايا سياسية منها القضية المرفوعة ضدّ قياديّي الاتحاد العام التونسي للشغل إثر إحداث 26 يناير 1978 وكان أيضا ضمن لسان الدفاع عن السياسي حمّة الهمامي في عدة قضايا.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية