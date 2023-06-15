تونس.. البرلمان يمنع الصحفيين من مواكبة جلسات لجانه

منع البرلمان التونسي يوم الخميس الصحفيين من مواكبة أشغال لجانه ودخول قاعات اجتماعاتها خلافا لما كان معمولا به في البرلمانات السابقة.

ونشر المجلس بيانا قال فيه "على ضوء ملاحظات أعضاء المكتب وتدخلاتهم وما تقدموا به من مقترحات بخصوص حضور الإعلاميين في أشغال اللجان، بين رئيس مجلس نواب الشعب أن الإعلاميين مرحب بهم للعمل في الفضاءات الخاصة بهم في رحاب المجلس، وأنه يمكنهم التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية".

إقرأ المزيد

وأكد أن كل اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تمكين الإعلاميين منها بصفة مباشرة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأنه ورغم تنصيص البرلمان في نظامه الداخلي على علنية أشغال اللجان وفتح أبوابها أمام وسائل الإعلام، إلا أنه ومنذ انطلاق جلساتها يتعرض الصحفيون إلى تضييقات ومحاولات متكررة لمنعهم من التغطية، وآخرها الأوامر التي صدرت عن مستشار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم 15 يونيو 2023 بمنع الصحفيين من دخول القاعة ومواكبة أشغال اللجنة.

وأكدت أن منع الصحفيين من مواكبة جلسات اللجان يعد خرقا فاضحا للنظام الداخلي للبرلمان من قبل مؤسسة تشرع قوانين البلاد، حيث ينص الفصل 60 من النظام الداخلي على أنه: "جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها".

ويضيف الفصل: "ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة القارة المكلفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة".

وللإشارة، فإن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، كان قد تعهّد في أكثر من مناسبة بعد توليه الرئاسة، بدعمه حرية الإعلام وحقه في مواكبة أشغال البرلمان وحرصه على احترام النظام الداخلي.

المصدر: "موزاييك"