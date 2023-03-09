رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن "مساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية تحتم العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد.

وقال شنقريحة: "تاريخنا المشترك، ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية، يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة".

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، جرى اللقاء بمقر أركان الجيش الجزائري، وبحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني.

وأكد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى التعاون الثنائي.

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المصدر: النهار الجزائرية