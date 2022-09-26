الأردن.. فتاة تقتل جدتها وتسمّم والديها وأشقاءها بمبيد الحشرات

أيدت محكمة التمييز الأردنية حكم محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، على فتاة قتلت جدتها وأصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.

ووضعت المتهمة مبيدا للصراصير في طعام أسرتها أثناء إعداده.

ووفق اعتراف المتهمة، فإنها أقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام لغايات إيذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه، ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.

وجرمتها المحكمة بجناية القتل الواقع على الأصول، وجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص، وقضت بالحكم عليها حكما غيابيا بالإعدام شنقا، وتخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي ما تعده المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وفي يونيو 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، وقالت "إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وإن قرار محكمة الجنايات جاء مستوفياً لكافة الشروط القانونية".

المصدر: وسائل إعلام أردنية