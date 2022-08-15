اشتباكات مسلحة وعنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية جنين واعتقالات في الضفة (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الاثنين، جنين، حيث اندلعت مواجهات تخللتها اشتباكات مسلحة دون أن الإبلاغ عن إصابات.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين أطلقوا النار خلال اقتحام قرية عرابة جنوب غربي جنين.

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في كفر عقب شرقي القدس، وأصيب فلسطيني بجروح خطيرة، كما تم اعتقال 7 فلسطينيين في دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.

ونشرت قناة "فلسطين اليوم" مقاطع فيديو توثق "مواجهات بمنطقة شارع السلام بعد اقتحام الاحتلال لمدينة الخليل، ولمقاومين يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين وقرب محطة بلدة عرابة جنوب غربي جنين".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر "مواجهات عنيفة خلال انسحاب قوات الاحتلال من حي كفر عقب شمالي القدس المحتلة".

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار فجر اليوم على رأس الشاب محمد إبراهيم شحام من مخيم قلنديا مباشرة عند فتحه باب منزله وتم اعتقاله، دون معرفة مصيره.

المصدر: "معا" + "فلسطين اليوم" + RT