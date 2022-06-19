الأردن.. الأمن العام يحذر من صفحات وهمية تروج لمكرمات ملكية بقصد الاحتيال

حذرت مديرية الأمن العام في الأردن من صفحات وهمية خادعة، تروج لمكرمات ملكية ومنح بهدف الاحتيال على المواطنين.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين إلى "الحذر من التعامل مع صفحات وهمية خادعة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمكارم ملكية بهدف الاحتيال على المواطنين وقرصنة بياناتهم الشخصية والبنكية".

ونبهت الوحدة إلى "ضرورة عدم التعامل مع مثل تلك الصفحات نهائيا وتحت أي ظرف ولو من باب الفضول، بهدف أن لا يقع فريسة للاحتيال وسرقة وقرصنة الحسابات والمعلومات والإبلاغ الفوري عنها عند مراسلتها له".

المصدر: "بترا"